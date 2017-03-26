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Пенсионный фонд заявил, что с 1 апреля приостанавливает выплату пенсий через отделения украинских «дочек» российских госбанков – «Сбербанка», «ВТБ Банка», «Проминвестбанка», «БМ Банка», «ВиЭс БАНКА». Об этом пишет »Урядовый курьер».

«Пенсии людям, которые получали ее через учреждения этих банков, будут выплачивать через отделение почтовой связи по месту жительства пенсионера (доставочный участок 50). Дата выплаты остается такой же, которая была у банка», - говорится в сообщении.

В дальнейшем по желанию пенсионера выплату пенсии могут проводить через учреждения других банков, с которыми подписан договор на выплату пенсий, или доставлять домой сотрудники отделений почтовой связи. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в районное управление ПФ по месту пребывания на учете или в управление по координации и контролю за выплатой пенсий, сообщает Укринформ.

Напомним, 16 марта Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций в отношении пяти банков с государственным капиталом Российской Федерации.

Санкции сроком на один год будут применены к ПАО «Сбербанк», ОАО «VS Банк», ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ОАО «ВТБ Банк», ОАО «БМ банк» в части предотвращения вывода капитала указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

 
ForUm

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