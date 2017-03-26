также в разделеСтолица
Под Киевом нашли теплицу с марихуаной на миллион 90
Киев создает муниципальную охранную компанию 44
Замглавы Шевченковской РГА задержан за хищение 27 миллионов 50
Реконструкция НСК «Олимпийский»: на креслах «отмыли» $8 миллионов 40
Столичный налоговик попался на взятке в 270 тысяч 111
Киевская городская электричка меняет график движения 81
Киевсовет обратился к Минкульту о переносе памятника Щорсу 42
Кличко заявил об угрозе остановки метро: вопрос должен рассмотреть СНБО 287
Обыски в «Киевавтодоре»: Кличко вызвал Густелева для объяснений 82
В результате перестрелки в центре Киева убит экс-депутат Госдумы Вороненков 7084
В центре Киева расстреляли двух мужчин 1152
Кличко взялся за обустройство парков 136
В Киеве задержали пару, ограбившую магазин с игрушечным пистолетом 35
Чиновников «Киевавтодора» подозревают в хищении сотен миллионов гривен 60
ГПУ и СБУ проводят обыск в «Киевавтодоре» 45
За повреждение памятника Щорсу откроют уголовное дело 59
Киевлян призывают перерегистрировать детей в детсады 71
Киев вошел в ТОП-10 самых дешевых городов мира 63

В результате вчерашней стрельбы в центре Киева был ранен студент 1998 года рождения. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.

По ее словам, потерпевший находится в больнице, его состояние удовлетворительное. У него ранения голени. Во время операции врачи изъяли резиновую пулю. 

Блищик рассказала, что изначально в полицию поступила информация от прохожих о стрельбе. Когда на место прибыли патрульные, они нашли гильзу и вызвали следственно-оперативную группу.

В это время с придомовой территории выехал автомобиль Volkswagen и с его стороны был совершен выстрел, которым был ранен студент. 

«Фактически это все произошло на глазах сотрудников полиции, которые там находились, они конечно сразу бросились, чтобы задержать стрелка, он, очевидно, находился в состоянии алкогольного опьянения, нацелил оружие на правоохранителей», - рассказала Блищик.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года