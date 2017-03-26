В результате вчерашней стрельбы в центре Киева был ранен студент 1998 года рождения. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.

По ее словам, потерпевший находится в больнице, его состояние удовлетворительное. У него ранения голени. Во время операции врачи изъяли резиновую пулю.

Блищик рассказала, что изначально в полицию поступила информация от прохожих о стрельбе. Когда на место прибыли патрульные, они нашли гильзу и вызвали следственно-оперативную группу.

В это время с придомовой территории выехал автомобиль Volkswagen и с его стороны был совершен выстрел, которым был ранен студент.

«Фактически это все произошло на глазах сотрудников полиции, которые там находились, они конечно сразу бросились, чтобы задержать стрелка, он, очевидно, находился в состоянии алкогольного опьянения, нацелил оружие на правоохранителей», - рассказала Блищик.