также в разделеОбщество
Саперы разминировали 7 населенных пунктов возле Балаклеи 25
В Балаклее задержали мародеров 76
Выяснять причину пожара в Балаклее будут харьковские оперативники 53
На складах в Балаклее до сих пор раздаются взрывы 100
В Беларуси исчез один из лидеров оппозиции 70
Украина перешла на летнее время 40
Сегодня ночью Украина перейдет на летнее время 164
Президент подписал указ о чествовании памяти жертв Большого террора 64
СБУ отмечает 25-летие создания 71
24 марта. Картина дня 92
Яресько будет спасать экономику Пуэрто-Рико 103
НАТО поможет Украине в разминировании Балаклеи 129
В Минобороны говорят, что в Балаклее нет подземных складов 139
МИД считает провокацией вандализм под Тернополем 83
Дело на 185 миллионов: НАБУ проводит обыски в Одессе 84
Декларации Порошенко и Гройсмана проверят в апреле 33
Экс-командир «Донбасса»: Убийца Вороненкова был «никаким» бойцом 685
ЕС выделил на спутниковое наблюдение за Донбассом €3 миллиона 41

В районе проведения антитеррористической операции ситуация остается напряженной, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 81 раз обстреляли позиции украинских войск, сообщает перс-центр штаба АТО.

«Наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на мариупольском направлении, где враг активно использовал оружие, запрещенное минскими договоренностями. Позиции в Водяном и Чермалыке противник накрывал огнем ствольной артиллерии калибра 122 мм, применял пулеметы и гранатометы различных систем. Защитников Широкино и Павлополя, подразделения российско-оккупационных войск обстреливали из минометов калибра 120 мм, а по защитникам Широкино, Павлополя, Водяного, Талаковки и Красногоровки - из минометов калибра 82 мм. В Новотроицком, Широкино и Водяном проявляли активность вражеские снайперы. Защитников Широкино обстреливали из зенитной установки ЗУ-23-2, а Красногоровки - из противотанкового ракетного комплекса. По защитникам Маринки вел огонь танк», – говорится в сообщении.

На донецком направлении, по данным штаба, наибольшую активность враг проявлял в Авдеевке, Новгородском, Опытном и Троицком. В течение суток позиции наших защитников враг обстреливал из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и из минометов калибра 120 мм и 82 мм. Вблизи населенных пунктов Зайцево и Пески, зафиксировано применение врагом стрелкового оружия и минометов калибра 82 мм. Из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем противник обстреливал опорные пункты в Невельском и Каменке.
На луганщине горячее всего было под Новозвановкой, где враг применял гранатометы, пулеметы и минометы калибра 82 мм.

В штабе подчеркнули, что для снижения огневой активности врага подразделения сил АТО открывали огонь. За сутки ранены шесть военнослужащих сил АТО, еще двое получили боевые травмы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

140
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года