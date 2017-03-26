В районе проведения антитеррористической операции ситуация остается напряженной, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 81 раз обстреляли позиции украинских войск, сообщает перс-центр штаба АТО.

«Наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на мариупольском направлении, где враг активно использовал оружие, запрещенное минскими договоренностями. Позиции в Водяном и Чермалыке противник накрывал огнем ствольной артиллерии калибра 122 мм, применял пулеметы и гранатометы различных систем. Защитников Широкино и Павлополя, подразделения российско-оккупационных войск обстреливали из минометов калибра 120 мм, а по защитникам Широкино, Павлополя, Водяного, Талаковки и Красногоровки - из минометов калибра 82 мм. В Новотроицком, Широкино и Водяном проявляли активность вражеские снайперы. Защитников Широкино обстреливали из зенитной установки ЗУ-23-2, а Красногоровки - из противотанкового ракетного комплекса. По защитникам Маринки вел огонь танк», – говорится в сообщении.

На донецком направлении, по данным штаба, наибольшую активность враг проявлял в Авдеевке, Новгородском, Опытном и Троицком. В течение суток позиции наших защитников враг обстреливал из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и из минометов калибра 120 мм и 82 мм. Вблизи населенных пунктов Зайцево и Пески, зафиксировано применение врагом стрелкового оружия и минометов калибра 82 мм. Из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем противник обстреливал опорные пункты в Невельском и Каменке.

На луганщине горячее всего было под Новозвановкой, где враг применял гранатометы, пулеметы и минометы калибра 82 мм.

В штабе подчеркнули, что для снижения огневой активности врага подразделения сил АТО открывали огонь. За сутки ранены шесть военнослужащих сил АТО, еще двое получили боевые травмы.