Экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на воинскую часть Росгвардии в Чечне, в результате которого были убиты шестеро военнослужащих.
Исламисты заявили, что в нападении участвовали боевики кавказской части группировки, так называемого «Вилаята Кавказ», сообщает «Русская служба ВВС».
С конца 2014 года несколько командиров организации «Имарат Кавказ», признанной террористической в России и США, присягнули на верность «Исламскому государству».
В июне 2015 года руководство ИГ объявило Северный Кавказ своей «провинцией». Шестеро боевиков атаковали воинскую часть в районе чеченской станицы Наурская минувшей ночью.
Как говорится в заявлении Национального антитеррористического комитета, боевики воспользовались сильным туманом и попытались проникнуть на территорию военного городка, однако караульные их заметили.
«В ходе завязавшегося боестолкновения все члены банды были нейтрализованы. У бандитов обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двух из них - муляжи поясов смертников», - говорится в сообщении НАК.
В заявлении экстремистов, как и в официальных сводках, говорится о шести погибших военнослужащих и трех раненых. В ИГ подтвердили, что все шестеро нападавших были убиты.
«Исламское государство» признано в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.
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