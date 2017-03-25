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Экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на воинскую часть Росгвардии в Чечне, в результате которого были убиты шестеро военнослужащих.

Исламисты заявили, что в нападении участвовали боевики кавказской части группировки, так называемого «Вилаята Кавказ», сообщает «Русская служба ВВС».

С конца 2014 года несколько командиров организации «Имарат Кавказ», признанной террористической в России и США, присягнули на верность «Исламскому государству».

В июне 2015 года руководство ИГ объявило Северный Кавказ своей «провинцией». Шестеро боевиков атаковали воинскую часть в районе чеченской станицы Наурская минувшей ночью.

Как говорится в заявлении Национального антитеррористического комитета, боевики воспользовались сильным туманом и попытались проникнуть на территорию военного городка, однако караульные их заметили.

«В ходе завязавшегося боестолкновения все члены банды были нейтрализованы. У бандитов обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двух из них - муляжи поясов смертников», - говорится в сообщении НАК.

В заявлении экстремистов, как и в официальных сводках, говорится о шести погибших военнослужащих и трех раненых. В ИГ подтвердили, что все шестеро нападавших были убиты.

«Исламское государство» признано в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.

 
ForUm

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