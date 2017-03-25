Канада, Россия, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США подписали совместное заявление о сотрудничестве в Арктике.

В этом документе оговариваются доктрина, тактика, процедуры и протоколы обмена информацией для реагирования на чрезвычайные ситуации на море и совместных операций в Арктике. Подписание прошло в рамках форума береговой охраны Арктики, сообщается на сайте береговой охраны США, передает Интерфакс.



«Этот форум — один из многих способов использования возможностей береговой охраны для дипломатических целей, — быстро зарекомендовал себя в качестве главной платформы для содействия безопасной и экологически ответственной морской деятельности в Арктике», — заявил командир береговой охраны США адмирал Пол Цукунфт.

Отмечается,что рассмотрение заявки в комиссии ООН может занять 3-5 лет. Но Россия хочет ускорить рассмотрение заявки, так как летом 2017 года может обновиться состав комиссии ООН. Обновление происходит раз в 10 лет.





