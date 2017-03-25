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В рамках проведения кампании «Декларирование — 2017» налогоплательщиками столицы с начала года подано 6190 деклараций об имущественном состоянии и доходах за 2016 год с общей суммой задекларированного дохода около 2,5 миллиарда гривен. Об этом информирует пресс-служба Главного управления ГФС в г. Киеве, сообщает «Капитал».

Согласно представленных данных, доходы 278 киевлян в прошлом году превысили 1 миллион гривен.

Стоит отметить, что по итогам двух с половиной месяцев нынешней декларационной кампании, столичными плательщиками согласовано к уплате более 46 миллионов гривен налога на доходы физических лиц и почти 8 миллионов гривен военного сбора.



 
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