Министерство иностранных дел Украины осудило осквернение неизвестными памятника жертвам Холокоста в Тернополе, сообщает «Апостроф».

«Считаем это спланированной провокацией, которая имеет целью расшатать межнациональный мир и согласие в Украине. Уверены, что правоохранительные органы Украины предпримут все необходимые меры для того, чтобы заказчики и исполнители этого позорного преступления были оперативно найдены и привлечены к ответственности», - отмечается в комментарии МИД Украины.

В свою очередь украинское посольство в Израиле выразило обеспокоенность всплеском антисемитских акций в Украине.

«Посольство Украины в Израиле чрезвычайно обеспокоено по поводу всплеска провокаций антисемитского характера в Украине, которые вносят раздор в дружеские отношения между нашими народами», - сказали в дипломатическом ведомстве.

«Призываем правоохранительные органы провести тщательные расследования последних инцидентов, в частности относительно осквернения памятника жертвам Холокоста в Тернопольской области и разрушения мемориальной стены, посвященной жертвам Холокоста в городе Саврань Одесской области, с целью скорейшего привлечения виновных к ответственности в установленном законодательством порядке», - добавили в посольстве Украины в Израиле.

Как сообщалось, в начале марта была уничтожена стена у мемориала жертвам Холокоста в городе Саврань Одесской области. Согласно одним заявлениям это сделали вандалы, согласно другим – стена обрушилась из-за естественных причин.