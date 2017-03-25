Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ о мероприятиях по чествованию памяти жертв Большого террора 1937-1938 годов в связи с 80-й годовщиной трагедии.

Соответствующий Указ №75/2017 обнародован на сайте главы государства, сообщает «Укринформ».

«Главная цель документа - достойное почтение памяти жертв Большого террора - массовых политических репрессий 1937-1938 годов, донесение украинскому обществу и мировому сообществу объективной информации о преступлениях, совершенных в XX веке коммунистическим тоталитарным режимом на территории Украины, а также содействие утверждению в обществе идеалов гуманизма», - говорится в документе.

соответствии с Указом, Кабинету Министров в месячный срок поручено образовать Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в связи с 80-й годовщиной массовых политических репрессий 1937-1938 годов, разработать и утвердить в трехмесячный срок соответствующий план мероприятий на 2017-2018 годы и обеспечить его выполнение.

Документом также определен ряд задач центральным и местным органам исполнительной власти по проведению мемориальных мероприятий, широкой информационной кампании, дальнейших научных исследований и продолжению поисковой работы по указанной теме, а также развитию Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы».

Кроме того, Президент поручил зарубежным дипломатическим учреждениям Украины провести мероприятия в связи с 80-й годовщиной Большого террора и предоставить содействие в почтении памяти жертв этой трагедии украинской общественности за рубежом, провести соответствующую информационную работу за пределами Украины.