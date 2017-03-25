также в разделеОбщество
Сегодня ночью Украина перейдет на летнее время 14
СБУ отмечает 25-летие создания 23
24 марта. Картина дня 55
Яресько будет спасать экономику Пуэрто-Рико 78
НАТО поможет Украине в разминировании Балаклеи 105
В Минобороны говорят, что в Балаклее нет подземных складов 111
МИД считает провокацией вандализм под Тернополем 64
Дело на 185 миллионов: НАБУ проводит обыски в Одессе 63
Декларации Порошенко и Гройсмана проверят в апреле 30
Экс-командир «Донбасса»: Убийца Вороненкова был «никаким» бойцом 224
ЕС выделил на спутниковое наблюдение за Донбассом €3 миллиона 38
Задержанную в Минске украинскую журналистку отпустили 45
Мать убийцы Вороненкова не общалась с сыном с момента его бегства в Россию 117
СБУ не будет пересматривать решение по Самойловой 45
В Минске задержали украинскую журналистку 65
Пожар на складах в Балаклее ликвидирован 134
«Азов» открестился от убийцы Вороненкова 89
Паршова уволили из Нацгвардии за нарушение контракта 95

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ о мероприятиях по чествованию памяти жертв Большого террора 1937-1938 годов в связи с 80-й годовщиной трагедии.

Соответствующий Указ №75/2017 обнародован на сайте главы государства, сообщает «Укринформ».

«Главная цель документа - достойное почтение памяти жертв Большого террора - массовых политических репрессий 1937-1938 годов, донесение украинскому обществу и мировому сообществу объективной информации о преступлениях, совершенных в XX веке коммунистическим тоталитарным режимом на территории Украины, а также содействие утверждению в обществе идеалов гуманизма», - говорится в документе.

 соответствии с Указом, Кабинету Министров в месячный срок поручено образовать Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в связи с 80-й годовщиной массовых политических репрессий 1937-1938 годов, разработать и утвердить в трехмесячный срок соответствующий план мероприятий на 2017-2018 годы и обеспечить его выполнение.

Документом также определен ряд задач центральным и местным органам исполнительной власти по проведению мемориальных мероприятий, широкой информационной кампании, дальнейших научных исследований и продолжению поисковой работы по указанной теме, а также развитию Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы».

Кроме того, Президент поручил зарубежным дипломатическим учреждениям Украины провести мероприятия в связи с 80-й годовщиной Большого террора и предоставить содействие в почтении памяти жертв этой трагедии украинской общественности за рубежом, провести соответствующую информационную работу за пределами Украины.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года