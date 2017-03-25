По состоянию на 7 часов утра 25 марта на технической территории арсенала в городе Балаклея Харьковской области наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности, сообщает ГСЧС.

«По состоянию на 7 часов 25 марта на технической территории арсенала в г. Балаклея Харьковской области наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов разной интенсивности. Для локализации и ликвидации очагов возгорания привлечено 2 пожарных танка МО, для подвоза воды и заправки которых привлечены 3 пожарные автомобили ГСЧС», - говорится в сообщении.

В зоне чрезвычайной ситуации отключено газоснабжение, временно приостановлена работа потенциально-опасных объектов и движение транспорта по железнодорожной станции Балаклея (организовано по резервной схеме), закрыто воздушное пространство в радиусе 40 км.

Национальной полицией проводится патрулирование улиц для обеспечения правопорядка, выставлено 14 блокпостов для направления автомобильного транспорта в объезд опасной зоны.

Подразделениями ГСЧС ликвидировано 19 пожаров (4 пожара в течение 24 марта), которые возникли вследствие попадания взрывоопасных предметов.

В течение 24 марта пиротехническими расчетами ГСЧС изъят 201 взрывоопасный предмет, обследовано и полностью очищено от взрывоопасных предметов и остатков боеприпасов 3 сектора и территории сел Байрак, Вербовка, Щуровка и Яковенково.