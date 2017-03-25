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Сборная Украины в Загребе провела матч квалификации на чемпионат мира против сборной Хорватии. Встреча завершилась минимальной победой хорватской сборной, сообщает «Апостроф».

Единственный в матче гол был забит в первом тайме - Калинич принял мяч в штрафной, развернулся и мощно пробил практически в верхний угол ворот. Кроме того, в первом тайме шанс отличиться у хорватов упустил Манджукич, который после ошибки Коваленко вышел на ворота Пятова, но пробил в штангу.

У украинской сборной лучший момент был в первом тайме, когда после ошибки Субашича Кравец пытался переправить мяч в сетку, но удар заблокировал игрок хорватской сборной.

Хорватия –Украина - 1:0
Гол: Калинич, 38

Хорватия: Субашич, Едвай, Митрович, Вида, Пиварич, Модрич, Бадель, Брозович (Рог, 90+1), Ракитич (Ковачич, 79), Манджукич, Калинич (Крамарич, 87)

Украина: Пятов, Бутко, Ордец, Кучер, Матвиенко, Степаненко, Ротань (Сидорчук, 76), Ярмоленко, Коваленко (Беседин, 85), Коноплянка, Кравец (Селезнев, 59)

Предупреждения: Ротань

 
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