Евро-Атлантический координационный центр реагирования на катастрофы начал процедуры по оказанию помощи при разминировании в Балаклее.

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

«ЕАКЦРК (Евро-Атлантический координационный центр реагирования на катастрофы, – ред.) начал процедуры, чтобы оказать помощь Украине по разминированию в Балаклее. Благодарен НАТО за быстрое реагирование на мою просьбу», – говорится в Twitter Главы государства.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://t.co/KiGNgCRik4">pic.twitter.com/KiGNgCRik4</a></p>— Петро Порошенко (@poroshenko) <a href="https://twitter.com/poroshenko/status/845281407006113795">24 марта 2017 г.</a></blockquote>

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Напомним, 23 марта Порошенко поручил Министерству иностранных дел, Министерству обороны и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклее.