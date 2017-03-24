В Министерстве обороны Украины опровергли слухи о существовании в Балаклее на территории военного арсенала подземных складов боеприпасов. Об этом во время брифинга заявил заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский.



«На данном арсенале подземных помещений нет», - заявил Павловский, добавив, что указанное хранилище – усиленного арочного типа.

Он отметил, что сегодня административная территория арсенала была очищена от взрывоопасных предметов, передает УНИАН.

Сейчас проводится дополнительная разведка уцелевших хранилищ.

«Сегодня административная территория очищена практически от взрывоопасных предметов, что позваляет сконцентрировать личный состав для выполнения дальнейших задач. Непосредственно на арсенале очищаются дороги, проводится дополнительная разведка для проведения окончательной инвентаризации по уцелевшим объектам. Продолжается работа по локализации возможных мест возгорания», - отметил Павловский.

Как сообщал ForUm, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

В пятницу, 24 марта, силы инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением, и находятся в готовности к разминированию территории складов.

Жертв среди военнослужащих нет, но под разрушенными конструкциями здания в Балаклее найдено тело погибшей женщины.

Из города и 9 близлежащих населенных пунктов, которые расположены в опасной 10-километровой зоне, были эвакуированы около 36 тысяч человек.

