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Прокуратура Киева задержала и сообщила о подозрении первому заместителю председателя Шевченковской районной государственной администрации в хищении имущества территориальной общины и завладении средствами коммунальных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Во время досудебного расследования, которое проводилось при активном содействии руководства КГГА, установлена ​​причастность зампредседателя РГА к созданию преступной организации, которая присвоила имущество территориальной общины Шевченковского района столицы на сумму более 27 млн ​​гривен», - говорится в сообщении.

Механизм завладение указанным имуществом заключался в совершении подделки правоустанавливающих документов, которые использовались в дальнейшем в нотариальных конторах для смены собственника. После этого коммунальное имущество переоформлялось на подконтрольные чиновнику предприятия и отчуждалось другим владельцам.

По данным следствия, по такой схеме из коммунальной собственности незаконно выбыли 5 объектов недвижимости (нежилые здания и квартиры).

Кроме того, по результатам следственных действий задокументировано 10 фактов предоставления первым заместителем председателя РГА незаконных указаний на снятие наличных средств из коммунальных предприятий, контроль за которыми он совершал, на общую сумму около 2 млн гривен. В дальнейшем указанные средства последний обращал в свою пользу.

В настоящее время должностному лицу объявлено о подозрении в совершении инкриминируемых преступлений и готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения.
ForUm

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