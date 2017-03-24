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42-летний мужчина оборудовал в недостроенном доме под Киевом наркотеплицу, сообщает пресс-служба столичного главка.

Помещение было оборудовано спецоборудованием с использованием различного типа вытяжек, вентиляцией, регуляторами температуры.

Во время санкционированного обыска оперативники изъяли 200 растений конопли. Наркоделец в ближайшее время планировал собрать «урожай» и реализовать его на «черном рынке».

Стоимость изъятого на нелегальном наркорынке составляет около миллиона гривен.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.
ForUm

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