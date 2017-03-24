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Убийца экс-депутата Госдумы Павел Паршов несколько лет назад сбежал в Россию и с тех пор не связывался с родными. Об этом рассказала его мать, сообщает ТСН.

Женщина говорит, что она не знала, что случилось с Павлом накануне и точно не может вспомнить, когда с ним последний раз виделась.

«Он далеко, я знаю, что он живет давно в России. Мы с ним не созванивались, он не выходит на связь», - рассказала женщина.

На уточняющий вопрос, не контактирует ли она с сыном с 2011 года, когда был объявлен в розыск, женщина подтвердила, что с тех пор ничего о нем не знает. Также ей было неизвестно, что сын поступил в Нацгвардию Украины.

Напомним, 23 марта экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева.

Раненых охранника и убийцу Вороненкова доставили в больницу. Позже киллер скончался.

Как сообщил народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко, убийство было совершено гражданином Украины Павлом Паршовым, который в России прошел курс обучения в школе для диверсантов. Также он 13 месяцев служил в Нацгвардии Украины.

 

 
ForUm

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