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В Кремле назвали абсурдными заявления украинской власти о том, что убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова проходил подготовку в школе диверсантов в России.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

На вопрос, что он думает относительно заявления о том, что убийца Вороненкова проходил подготовку в диверсионной школе в РФ, Песков ответил, что «это абсурдно».

«Надеемся, что они (заявления. – Ред.) не означают отказ от проведения серьезного следствия, от выполнения серьезных следственных действий», - добавил Песков.

Напомним, 23 марта экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева.

Раненых охранника и убийцу Вороненкова доставили в больницу. Позже киллер скончался.

Как сообщил народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко, убийство было совершено гражданином Украины Павлом Паршовым, который в России прошел курс обучения в школе для диверсантов.

 

 
ForUm

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