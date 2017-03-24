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Подозреваемый в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Павел Паршов никогда не служил в «Азове». Соответствующее заявление распространила пресс-служба полка.

«Полк «Азов», узнав из СМИ о том, что наши бойцы обвиняются в громком убийстве, всколыхнувшем всю страну, официально заявляет: никакого отношения к этому делу наше подразделение не имеет. Человек, по предварительной версии следствия совершивший данное преступление, никогда не был в рядах «Азова» ни в 2014-2015 годах, ни теперь», - говорится в заявлении.

Как известно, 23 марта экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева.

Раненых охранника и убийцу Вороненкова доставили в больницу. Позже киллер скончался.

Ранее народный депутат Украины, внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что убийца Вороненкова является гражданином Украины и служил в Национальной гвардии Украины 13 месяцев.

По данным СМИ, Паршов пришел в «Донбасс» из «Азова», имел отношение к подразделению «Карпатська Сiч».  

 
ForUm

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