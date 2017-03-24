В Беларуси не допустят возникновения конфликтной ситуации по украинскому варианту. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

«Ситуация украинская в Беларуси не со мной. Не могу допустить, чтобы в Беларуси повторился украинский вариант», - подчеркнул белорусский лидер. По словам Лукашенко, в Беларуси кому-то хочется устроить заварушку.

«Кому-то хочется взорвать обстановку, и они используют наших отморозков, - сказал президент. - Дошли до того, что, как партизаны, ямы копали и прятали. Прячут оружие, арматуру, топоры, ножи, гранаты и прочее. И все говорят: это мы патриотизму детей учим. С боевыми гранатами детей учить?»

«Чешутся у кого-то руки. Но есть некий барьер, который никто не должен переступить, нарушая закон и Конституцию. И если власть этого не увидит, тогда это будет цепная реакция, ее очень трудно остановить, потому что будут втянуты миллионы людей», - заявил глава белорусского государства.

Лукашенко рассказал, что сообщение о готовящейся провокации поступило от уроженки Беларуси, которая проживает в одной из стран Запада. «Выехали туда люди, нашли эту женщину, и она в открытую говорит: я ничего не боюсь, напишу заявление, чтобы вы были предупреждены. Это нас подтолкнуло к активным действиям, я поручил спецслужбам немедленно начать операцию по разработке этих людей, и мы вышли на целый арсенал оружия», - сказал он.

«Власть должна выполнять свои функции. Испугаешься - мне будет плохо, а вам вообще невмоготу», - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси задержали готовивших провокацию с оружием боевиков. По его словам, один из лагерей находился в районе Бобруйска и Осиповичей, а остальные лагеря – в Украине.

Служба безопасности Украины направила в связи с данным заявлением запрос в правоохранительные органы Беларуси.

В то же время Министерство иностранных дел опровергло информацию Лукашенко о якобы существовании в Украине «лагерей боевиков».

23 марта стало известно о задержании в Беларуси активистов «Белого легиона» и «Молодого фронта», у которых якобы была изъята атрибутика батальона «Азов» и УНА-УНСО.