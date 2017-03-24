Европейский Союз продолжит поддержку Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине, в частности выделит 3 млн евро на получение спутниковых изображений территорий в зоне ответственности миссии. Такое решение приняла в пятницу Еврокомиссия.

«Еврокомиссия от имени Европейского Союза продолжает свою твердую поддержку Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в контексте ее продленного мандата ради полной имплементации Минских договоренностей. Новое финансирование в 3 млн евро будет вовремя выделено и направлено на помощь ОБСЕ в сфере спутникового наблюдения», - заявили в ЕС, сообщает Укринформ.

В связи с этим высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерика Могерини отметила, что спутниковые снимки позволят более глубоко мониторить ситуацию на территориях, куда у наблюдателей нет доступа, а также более эффективно распределять персонал миссии для выполнения задач.

«Эта новая помощь подчеркивает твердую приверженность Евросоюза полному соблюдению Минских договоренностей, что создает лучшую возможность для мирного и постоянного разрешения конфликта в Украине на принципах уважения к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины», - заявила Могерини.