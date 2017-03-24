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Народный депутат фракции партии «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко опровергла информацию о ее намерениях возглавить фракцию.

Об этом сообщает пресс-служба БПП.

«Слухи в кулуарах Верховной Рады и ничем не подтвержденная информация в СМИ о том, что я претендую на должность председателя фракции БПП в Верховной Раде, не соответствуют действительности», - заявила парламентарий.

Ранее УНИАН, ссылаясь на заместителя председателя фракции Анатолия Матвиенко, сообщил, что на должность председателя фракции «БПП» называют много кандидатур, «ибо нет незаменимых». Среди них Ирина Луценко, Ирина Геращенко, Артур Герасимов, Игорь Кононенко, Сергей Березенко. 

Напомним, народный депутат Игорь Грынив на заседании фракции «Блока Петра Порошенко» заявил о своем желании уйти с поста главы фракции и подал соответствующее заявление.
ForUm

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