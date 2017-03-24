Следователи прокуратуры города Киева совместно с сотрудниками Службы безопасности провели 25 одновременных обысков в рамках расследования уголовного производства по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реконструкцию НСК «Олимпийский» к Евро-2012. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

По результатам проведенных обысков в офисах предприятий, которые являются участниками преступной цепи, а также по месту жительства фигурантов производства изъята документация, которая указывает, что при реконструкции главной арены государства существовало две параллельные преступные схемы нанесения государству ущерба. Одна из них заключалась в уклонении от уплаты налогов, вторая - непосредственно была использована для хищения средств бюджета Евро-2012 с участием фиктивных предприятий.

На примере кресел марки Bluecube (Великобритания), которые были установлены на НСК в количестве более 70 тыс. единиц, это выглядело следующим образом.

«Стоимость кресла, приобретенного у производителя за 78 долларов США, при таможенном оформлении уменьшалась поставщиком в 13 раз до 6 долларов. Именно из этой суммы в дальнейшем был проведен расчет таможенных платежей, в результате чего государство недополучило миллионные средства налогов. Потом цена кресла, приобретенного за 78 долларов, через цепочку подставных предприятий увеличивалось до 189 долларов. В результате из государственного бюджета было излишне потрачено около 8 млн долларов», - говорится в сообщении.

По данным следствия, аналогичные преступные схемы были использованы злоумышленниками при поставке оборудования для канализации, установке табло и обустройстве зоны гостеприимства на НСК «Олимпийский».

В настоящее время в рамках расследования в правоохранительные органы Великобритании, Гонгонга и Польши направлены соответствующие международные поручения.

Также ожидаются выводы экономических и товароведческих экспертиз, по результатам которых будет установлен окончательный размер причиненного государству ущерба и сообщено о подозрении виновным лицам.

Как сообщалось, в январе текущего года прокуратура города Киева уже сообщила подозрение одному из руководителей предприятия-подрядчика, которая осуществляла поставки кресел на главную арену государства, по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 4 ст. 358 (подделка документов) и ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебная подделка) УК Украины. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о проведении десятков одновременных обысков у фигурантов дела о хищениях во время подготовки к Евро-2012.