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Сегодня, в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями опорного пункта Вооруженных сил Украины возле Троицкого Луганской области погиб военнослужащий ВСУ, сообщает пресс-центр штаба АТО.  

«Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, боевики продолжают обстреливать позиции украинских войск по всей линии разграничения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, расположенного недалеко от населенного пункта Троицкое Луганской области, погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.

По данным штаба, обстрел наших позиций на данном направлении велся из гранатометов различных систем и минометов калибра 82 мм.

Напомним, за минувшие сутки, 23 марта, в районе проведения АТО были ранены трое украинских военнослужащих.
ForUm

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