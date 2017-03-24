В Службе безопасности Украины заявляют, что убийство бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова и взрывы на территории военного арсенала в Балаклее Харьковской области взаимосвязаны.

Об этом в комментарии журналистам заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит.

«Эти события, которые произошли в Харьковской области и убийство бывшего депутата Госдумы России, подпадают под план (российской агрессии. – Ред.), и, к сожалению, взаимосвязаны», - сказал Тандит, сообщает УНИАН.

Как сообщал ForUm, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

По предварительным данным, причиной взрыва является диверсия, которую могли осуществить с помощью беспилотника. В результате взрывов погибла женщина, еще одна – ранена.

23 марта экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева.