Президент Петр Порошенко сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны вскоре рассмотрит концепцию реформирования Службы безопасности Украины с учетом соответствующего опыта и лучших практик стран-членов Евросоюза и НАТО.

Об этом, как сообщает пресс-служба Главы государства, он заявил во время выступления на торжествах по случаю 25-й годовщины СБУ.

«Предполагается, что отдельные функции Службы безопасности Украины, не свойственные классическим специальным службам, будут постепенно переданы в другие правоохранительные органы. Так, в Национальное антикоррупционное бюро, Государственное бюро расследований и Национальную полицию постепенно перейдут расследования некоторых должностных преступлений, преступлений, совершенных организованными преступными группировками», - отметил Порошенко.

Президент подчеркнул, что СБУ является и останется основным контрразведывательным органом государства. «И эта составляющая Службы должна быть поднята на порядок выше, как того требуют реальные внешние угрозы, в частности активизация антиукраинской деятельности российских спецслужб, которая наглядно проявилась в последние дни», - сказал он.

«Все видно по почерку: Лубянка со времен Сталина и Берии накапливала опыт политических убийств врагов режима, которые оказались за рубежом. Самые свежие примеры произошли в Лондоне в прошлом десятилетии - убийство Литвиненко», - добавил Президент.

По словам Порошенко, общественность ожидает от Службы безопасности оперативного и ответственного реагирования на все вызовы. Поэтому актуальность приобретает вопрос повышения прозрачности деятельности СБУ, укрепления доверия к Службе со стороны украинского народа как к государственному институту.

«Надо учиться работать в условиях усиления гражданского контроля за деятельностью СБУ, привлечения институтов гражданского общества к выработке решений в сфере национальной безопасности», - подчеркнул Президент.