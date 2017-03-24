В Одессе погибла 23-летняя девушка, упав с 8-го этажа жилого дома при попытке сделать селфи.

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на информацию отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

ЧП произошло 23 марта около 20.50 в одном из высотных домов по улице Ильфа и Петрова (Киевский район города).

Отмечается, что девушка упала с 8-го этажа, что привело к травмам, несовместимым с жизнью.

По предварительным данным, молодая женщина, находясь на подоконнике, пыталась сделать «уникальную фотографию», но не удержалась и упала вниз.

В управлении добавили, что о попытке сделать селфи рассказали знакомые девушки, у которых она была в гостях в указанном доме.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Начато расследование, проверяются обстоятельства случившегося, назначен ряд экспертиз. Представитель главка рассказал, что погибшая – жительница Харьковской области, в Одессе проживала временно.