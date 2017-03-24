В коалиции продолжаются консультации относительно кандидатуры на пост главы Министерства здравоохранения.
Об этом, передает корреспондент ForUm’а, в ходе Часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
«Мы начали консультации. Консультации продолжаются. Как только коалиция определится, обязательно выполню свою обязанность», - заявил он.
Как ранее сообщал ForUm, Кабинет Министров назначил с 1 августа исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун.
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