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В коалиции продолжаются консультации относительно кандидатуры на пост главы Министерства здравоохранения.

Об этом, передает корреспондент ForUm’а, в ходе Часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Мы начали консультации. Консультации продолжаются. Как только коалиция определится, обязательно выполню свою обязанность», - заявил он.

Как ранее сообщал ForUm, Кабинет Министров назначил с 1 августа исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун.
Мария Пастернак, ForUm

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