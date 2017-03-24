Безответственные действия некоторых народных депутатов, которые инициировали энергетическую и экономическую блокаду, усилили зависимость Украины от страны-агрессора вопреки экономическим и энергетическим интересам Украины.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Вы сказали о зависимости Украины от оккупантов. Я не буду говорить о том, что мы имеем беспрецедентные вызовы для нашей независимости. Но то, вы своими действиями лично усилили эту зависимость, однозначный факт. То, что вы лично делали для блокады Украины - противоречит интересам Украины и экономическим, и энергетическим», - подчеркнул премьер-министр, обращаясь к народному депутату Егору Соболеву.

«Мы ожидали, что агрессивные действия со стороны Российской Федерации на Донбассе приведут к полной блокаде и отсутствию доступа Украины к своим недрам. В конце концов, они это сделали, но вашими руками», - подчеркнул глава правительства.

Гройсман отметил, что правительство принимает меры, направленные на достижение энергетической независимости Украины.

Так, правительство делает полное замещение антрацитового угля и ежегодно уменьшает зависимость от него. Осуществляется модернизация украинской тепловой энергетики и перевод ее на уголь марки «Г». Также принимаются меры для того, чтобы увеличить мощности и производство атомной электроэнергии.

Правительство создает механизмы, которые уменьшают потребление энергоносителей в стране. Уже более 500 дней Украина не потребляет «ни капли российского газа». Более того, осуществляются меры по увеличению добычи украинского газа.

«Вы своими действиями заставляете страну отказаться от 1% ВВП, это означает, что сотни миллиардов не поступят в экономику нашей страны, из сотен миллиардов не будет уплачено ни копейки налогов. Я считаю, что эти ваши действия были безответственны. К большому сожалению, они попали в болевую точку нашей экономики», - подчеркнул глава правительства.

«Сейчас моя задача, задача правительства - компенсировать это экономическое падение, заменить его на экономическим рост, на этом я и концентрируюсь и от вас помощи не жду», - подытожил Гройсман.

Напомним, Национальный банк Украины из-за торговой блокады оккупированных районов Донецкой и Луганской областей понизил прогноз экономического роста в 2017 году с 2,8% до 1,9%.