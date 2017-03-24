также в разделеЭкономика
НКРЭ таки повысила цену на электроэнергию 86
В Украине начала работу техническая миссия МВФ 36
Рада отменила обязательное использование печатей 142
МВФ сообщит о новой дате заседания по Украине в ближайшее время 41
Госдолг Украины увеличился до $71,2 миллиарда 74
НКРЭКУ не стала повышать цену на электроэнергию с 1 апреля 67
Кабмин обязали формировать бюджеты на три года вперед 56
НБУ ввел санкции против «дочек» российских госбанков 80
Нацбанк упростил перемещение наличной валюты через границу 124
НБУ: Запрет РФ переводов в Украину не повлияет на банковскую систему 74
Гройсман взялся за зарплаты в госкомпаниях 108
Из ОРДЛО в РФ вывезли уже 230 тысяч тонн антрацита 62
МВФ не будет рассматривать «украинский вопрос» до 31 марта 45
«Нафтогаз» станет банкротом, если проиграет «Газпрому» 495
Гройсман надеется, что в Украине перестанут «кошмарить» бизнес 67
Спецобязательства «Нафтогаза» по поставке газа населению продлили на год 56
«Сбербанк» не собирается уходить из Украины 157
«Нафтогаз» снизил цены на газ для промпотребителей 50

Безответственные действия некоторых народных депутатов, которые инициировали энергетическую и экономическую блокаду, усилили зависимость Украины от страны-агрессора вопреки экономическим и энергетическим интересам Украины.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Вы сказали о зависимости Украины от оккупантов. Я не буду говорить о том, что мы имеем беспрецедентные вызовы для нашей независимости. Но то, вы своими действиями лично усилили эту зависимость, однозначный факт. То, что вы лично делали для блокады Украины - противоречит интересам Украины и экономическим, и энергетическим», - подчеркнул премьер-министр, обращаясь к народному депутату Егору Соболеву.

«Мы ожидали, что агрессивные действия со стороны Российской Федерации на Донбассе приведут к полной блокаде и отсутствию доступа Украины к своим недрам. В конце концов, они это сделали, но вашими руками», - подчеркнул глава правительства.

Гройсман отметил, что правительство принимает меры, направленные на достижение энергетической независимости Украины.

Так, правительство делает полное замещение антрацитового угля и ежегодно уменьшает зависимость от него. Осуществляется модернизация украинской тепловой энергетики и перевод ее на уголь марки «Г». Также принимаются меры для того, чтобы увеличить мощности и производство атомной электроэнергии.

Правительство создает механизмы, которые уменьшают потребление энергоносителей в стране. Уже более 500 дней Украина не потребляет «ни капли российского газа». Более того, осуществляются меры по увеличению добычи украинского газа.

«Вы своими действиями заставляете страну отказаться от 1% ВВП, это означает, что сотни миллиардов не поступят в экономику нашей страны, из сотен миллиардов не будет уплачено ни копейки налогов. Я считаю, что эти ваши действия были безответственны. К большому сожалению, они попали в болевую точку нашей экономики», - подчеркнул глава правительства.

«Сейчас моя задача, задача правительства - компенсировать это экономическое падение, заменить его на экономическим рост, на этом я и концентрируюсь и от вас помощи не жду», - подытожил Гройсман.

Напомним, Национальный банк Украины из-за торговой блокады оккупированных районов Донецкой и Луганской областей понизил прогноз экономического роста в 2017 году с 2,8% до 1,9%.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года