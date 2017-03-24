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На случай осложнения ситуации в Балаклее в резерве Государственной службы по чрезвычайным ситуациям удерживается пожарно-спасательный отряд численностью 250 человек личного состава и 65 единиц техники, а также шесть пиротехнических расчетов.

Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе Часа вопросов к правительству заявил глава ГосЧС Николай Чечеткин.

«Тушение пожара на территории арсенала осуществляется подразделениями Минобороны с привлечением двух пожарных танков», - заявил он.

По словам Чечеткина, на сегодняшний день основные усилия подразделений ГосЧС сосредоточены на разминировании в безопасных секторах территорий города Балаклея и других населенных пунктах в десятикилометровой зоне. Которые, как отметил глава ведомства, уже начаты девятью пиротехническими расчетами службы.

Также усилия спасателей направлены, по словам Чечеткина, на противопожарное обеспечение жилищного сектора, потенциально опасных объектов и сооружений социальной инфраструктуры, размещенных вблизи арсенала и на проведение мер по эвакуации населения по обращению граждан.

«На случай осложнения ситуации в резерве службы удерживается пожарно-спасательный отряд численностью 250 человек личного состава и 65 единиц техники, и шести пиротехнических расчетов», – отметил он.

На месте, по его словам, работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайно ситуации. «Государственная служба по чрезвычайным ситуациям применяет все возможные меры для минимизации последствий чрезвычайной ситуации», - резюмировал Чечеткин.

Как сообщал ForUm, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

По предварительным данным, причиной взрыва является диверсия, которую могли осуществить с помощью беспилотника. В результате взрывов пострадала женщина.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ликвидация пожара на артскладах в Балаклее может продлиться от 3 до 7 дней.

По состоянию на 8:00 24 марта интенсивность взрывов на складах в городе Балаклея Харьковской области значительно уменьшилась. Силы инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением, и находятся в готовности к разминированию территории складов.

По данным ГосЧС, В результате взрывов разрушены 12 хозяйственных сооружений, повреждены крыши и окна домов и других объектов.
Мария Пастернак, ForUm

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