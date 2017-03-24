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Город Балаклея отключен от газоснабжения, не работают автозаправки и другие объекты. Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе Часа вопросов к правительству заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

«Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах вблизи арсенала органами власти применены следующие меры: отключен от газоснабжения город Балаклея, приостановлена работа 29 потенциально опасных объектов, 13 автозаправочных станций и ряд других объектов», - заявил Чечеткин.

Также, по его словам, временно прекращено движение поездов через станцию Балаклея, автомобильный транспорт направлен в объезд зоны чрезвычайной ситуации, закрыто воздушное пространство в радиусе 40 км.

«Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены более 1300 человек и 230 единиц техники», - отметил он.

Также, Чечеткин сообщил, что подразделениями Госслужбы на протяжении прошлых суток извлечено и обезврежено 74 взрывоопасных предмета и фрагмента боеприпасов на территории города Балаклея, ликвидировано 15 пожаров за пределами арсенала, которые возникли в результате попадания боеприпасов.

«Территория города Балаклея и прилегающие к арсеналу поля разбиты на секторы для очистки от взрывоопасных предметов и определены населенные пункты в десятикилометровой зоне, которые требует первоочередного обследования», - подытожил он.

Как сообщал ForUm, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

По предварительным данным, причиной взрыва является диверсия, которую могли осуществить с помощью беспилотника. В результате взрывов пострадала женщина.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ликвидация пожара на артскладах в Балаклее может продлиться от 3 до 7 дней.

По состоянию на 8:00 24 марта интенсивность взрывов на складах в городе Балаклея Харьковской области значительно уменьшилась. Силы инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением, и находятся в готовности к разминированию территории складов.

По данным ГосЧС, в результате взрывов разрушены 12 хозяйственных сооружений, повреждены крыши и окна домов и других объектов. 
Мария Пастернак, ForUm

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