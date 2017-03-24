Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что похороны Дениса Вороненкова состоятся в Киеве, пишет Коммерсант.
«Близкие погибшего уже приняли решение, что похороны Дениса Вороненкова пройдут в Киеве», - рассказал он.
Как известно, 23 марта экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева.
Раненых охранника и убийцу Вороненкова доставили в больницу. Позже киллер скончался.
Народный депутат Украины, внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что убийца Вороненкова является гражданином Украины и служил в Национальной гвардии13 месяцев.
По данным СМИ, убийцей Вороненкова был 28-летний Павел Паршов.
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