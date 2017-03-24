Ситуация на военных складах в Балаклее остается сложной. Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе Часа вопросов к правительству заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

«Ситуация на этот момент в городе Балаклея остается сложной. Взрывы на территории арсенала продолжаются», - заявил Чечеткин.

Тем не менее, по его словам, их интенсивность значительно уменьшилась.

Как ранее сообщал ForUm, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

По предварительным данным, причиной взрыва является диверсия, которую могли осуществить с помощью беспилотника. В результате взрывов пострадала женщина.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ликвидация пожара на артскладах в Балаклее может продлиться от 3 до 7 дней.

По данным на утро 24 марта, силы инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением, и находятся в готовности к разминированию территории складов.