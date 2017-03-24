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В результате нападения боевиков на воинскую часть Росгвардии в Чечне погибли шесть военнослужащих. Все нападавшие убиты, сообщает ВВС.

По информации национального антитеррористического комитета, шесть боевиков совершили нападение на воинскую часть в районе станицы Наурская около двух часов ночи по московскому времени.

По данным ведомства, боевики воспользовались сильным туманом и попытались проникнуть на территорию военного городка, однако военным удалось их заметить.

«В ходе завязавшегося боестолкновения все члены банды были нейтрализованы. У бандитов обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двух из них - муляжи поясов смертников», - говорится в сообщении НАК.

РИА Новости со ссылкой на источники сообщает, что в результате боев пострадали еще как минимум три сотрудника Росгвардии. Один из них получил ранение в голову, его состояние тяжелое, двое других получили огнестрельные ранения в ноги. Официально это не подтверждено.

Кроме того, российские информагентства со ссылкой на источники сообщали, что всего в нападении участвовали восемь боевиков, и двум из них удалось скрыться. Однако ни НАК, ни сама Росгвардия это не подтверждают.

В настоящее время на месте происшествия работают взрывотехники, идет опознание убитых боевиков. Район, в котором произошел бой, блокирован.

 

 
ForUm

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