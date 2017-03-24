23 марта около 11:25 на пересечении бульвара Тараса Шевченко и ул. Пушкинской в Киеве был убит экс-депутат Государственной Думы РФ Денис Вороненков. В депутата выстрелил неизвестный. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал произошедшее показательной казнью Кремля за то, что Вороненков был одним из свидетелей по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. Погибший должен был давать показания военному прокурору.

Что произошло?

Предварительно установлено, что убийца открыл огонь, когда Вороненков с охранником вышли из отеля «Премьер-Палац» в Киеве. Как заявил экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, Вороненков шел на встречу с ним.

В время перестрелки охранник ранил киллера Вороненкова. По последней информации, убийца умер в больнице. Охранник также был ранен, но выжил. По словам генпрокурора Юрия Луценко, на месте происшествия изъято около 20 гильз и оружие киллера – пистолет ТТ.

Луценко сообщил, что на данный момент у следствия есть две версии убийства Вороненкова. Глава ГПУ рассказал, что Вороненков работал в Федеральной службе противодействия наркотикам и контрабанде РФ, у него было специальное воинское звание полковника. Вследствие проводимых им расследований были уволены несколько десятков генералов ФСБ, в частности человек, который позже занял должность руководителя службы безопасности «Роснефти», которой руководит Игорь Сечин – человек, достаточно сильно приближенный к президенту РФ Владимиру Путину.

«На этот момент предварительными являются как версия убийства из-за свидетельствования по делу Януковича, так и версия убийства из-за дела контрабанды ФСБ РФ под прикрытием президента РФ», – сказал Луценко.

Кто такой Денис Вороненков

В свое время Денис Вороненков работал в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков РФ, где занимался расследованиями коррупционных дел. С 2011 по 2016 года он был депутатом Госдумы РФ, членом фракции Коммунистической партии и Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

В 2014 году в отношении него было заведено уголовное дело по рейдерскому захвату здания в центре Москвы. В 2017 году было вынесено постановление о привлечении Вороненкова в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Кроме того, экс-депутата объявили в федеральный и международный розыск. 3 марта 2017 года Вороненков был заочно арестован судом.

При этом, в 2016 году Вороненков вместе с супругой, известной оперной певицей Марией Макскаковой эмигрировал в Украину. После переезда в Киев экс-депутат принял украинское гражданство и сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и показания в Генпрокуратуре против бывшего президента Украины Виктора Януковича. Какие именно показания он дал, не известно. Луценко заявил, что эти показания пока не имеют права раскрывать, но они подтверждают роль Януковича в поддержке и распространении российской агрессии на территории Украины.

Реакция Украины: Вороненкова убили за показания против Януковича

По мнению руководства Украины и политических экспертов, смерть Дениса Вороненкова напрямую связана с тем, что он дал показания в деле о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство Вороненкова в центре Киева актом государственного терроризма со стороны России. «Коварное убийство в центре Киева Игоря Вороненкова – это акт государственного терроризма со стороны России, которую он был вынужден покинуть из политических соображений. Явный почерк российских спецслужб, который ранее неоднократно проявлялся в разных европейских столицах «, – заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и, в частности, роли Януковича во вторжении российских войск в Украину.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что убийство Вороненкова – «это обычная для Кремля показательная казнь свидетеля».

«Циничное убийство одного из свидетелей, проходящего по делу госизмены экс-президента Януковича. Средь бела дня в центре Киева был застрелен экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков, который предоставил следователям военной прокуратуры сверхважные показания по делу. Это была обычная для Кремля показательная казнь свидетеля», – написал он.

По мнению народного депутата и советника главы МВД Антона Геращенко, убийство Вороненкова – это «заказное политическое убийство, сделанное для того, чтобы устрашить тех российских депутатов и чиновников, которые попытаются сбежать из России на Запад или в Украину, и рассказать правду о том, как функционирует российский карательный аппарат». Он также отметил, что российский политик был убит в отместку за то, что он и его супруга, дали правдивые показания о том, как готовилась аннексия Крыма и нападение на Донбасс.

При этом, как считает заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко, непосредственно за убийством Вороненкова стояли российские спецслужбы. Он отметил, что российские спецслужбы «убрали» его, потому что он мешал ФСБ.

«Сейчас сложно говорить о настоящих политических взглядах Вороненкова. Вороненков имел проблемы с ФСБ, по его словам он расследовал против них дело. По словам правоохранителей, он причастен к рейдерским захватам в Москве. Но тех, кто осуществляет рейдерские захваты, не убивают. Иногда их даже награждают. Убивают тех, кто переходит дорогу ФСБ. Поэтому да – Вороненков просто мешал российским спецслужбам», – подчеркнул эксперт.

О российских спецслужбах говорит и бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев. Он считает, что к убийству Дениса Вороненкова в Киеве причастен генерал ФСБ Олег Феоктистов.

«К сожалению, Денис шел на встречу со мной. Я был в «Премьер-Паласе». Это убийство произошло в 11:25. Я подбежал к гостинице и застал его уже лежащим на мостовой, буквально через несколько минут. Он, с моей точки зрения, был очень ценным приобретением для Украины – он действительно очень много знал. Он много знал о том, что является наиболее уязвимым элементом для всей путинской власти. А именно все их финансовые потоки, которые шли», – рассказал Пономарев.

По мнению украинских политических экспертов, Вороненкова убили именно из-за показаний по делу Януковича. Как считает политолог Александр Палий, сотрудничество экс-депутата с правоохранительными органами Украины стало одним из мотивов произошедшего сегодня.

«Я уверен на 99,9%, что это российские спецслужбы. В России так повелось, если кто-то из элиты уезжает в другое государство, тем более во враждебное, будет такое «наказание». Это все регулярно в России происходит, мы знаем пример с Литвиненко (бывший офицер ФСБ, которого убили в Лондоне – ред.)», – отметил политический эксперт.

С этим мнением согласен и Глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. Эксперт считает, что вероятность причастности к убийству Вороненкова российских спецслужб крайне велика.

«Окончательный ответ могут дать только правоохранительные органы. Сейчас можно только делать предположения. Самое логичное объяснение – убрали одного из ключевых свидетелей по делу о государственной измене Януковича. Было известно, что после своего бегства из России он дал показания Генпрокуратуре как раз по делу Януковича. Вороненков должен был выступить в качестве свидетеля на процессе, которое уже в ближайшее время должен был начаться. Убрали свидетеля, который дал бы показания невыгодные для России», – предполагает Владимир Фесенко.

Политолог также не исключает, что одним из мотивов убийства могла стать месть политического руководства России. «Я уже общался с некоторыми российскими коллегами. Они говорят, что Вороненков за последние три месяца дал много интервью с резкой критикой российского руководства…», – рассказывает политический эксперт.

В то же время в России заявили, что убийство Вороненкова – заказное, и «имеет все признаки показательной акции».