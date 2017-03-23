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Полиция не обнаружила фактов продажи бензина по завышенным ценам на автозаправочных станциях на выезде из г.Балаклея Харьковской области, где взорвался склад с боеприпасами.  

Об этом в Facebook сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Анатолий Дмитриев.

«Днем в правоохранительные органы поступила информация о том, что на отдельных заправках, расположенных на выезде из города Балаклея, продается топливо по 80 гривен. Для проверки мы сориентировали соответствующие структурные правоохранительные подразделения. В течение дня было проинспектировано более 12 автозаправок в этом районе. Никаких нарушений выявлено не было», - написал он.

Однако, по словам Дмитриева, конкретную АЗС, на которой, по словам очевидцев, продавали топливо по завышенным ценам, правоохранители проверить не смогли. «На данной территории находится опасный предмет. В связи с этим проверку осуществить было невозможно. Поэтому вызвали на место соответствующие службы для обезвреживания взрывоопасного боеприпаса. О результатах проверки доложим дополнительно», - отметил он.

Напомним, ночью на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.
ForUm

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