Национальный банк Украины призвал правоохранительные органы государства защитить граждан страны – клиентов и сотрудников дочерних структур российских госбанков в Украине от вандализма и нападений агрессивно настроенных групп людей.

«Национальный банк призывает правоохранительные органы, во-первых, защитить свыше 1 миллиона 700 тысяч украинцев – вкладчиков, которые доверили свои средства (свыше 21 миллиарда гривен) этим банкам и в настоящее время не имеют доступа к этим средствам, не имеют возможности свободно ими воспользоваться», – заявила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова на брифинге в НБУ.

Она отметила, что наши соотечественники – клиенты и сотрудники этих банков – находятся в опасности из-за непрогнозируемых действий агрессивно настроенных групп людей, а оборудование отделений этих банков ежедневно поддается проявлениям вандализма, сообщает УНИАН.

«С целью возобновления и стабильной работы банковской системы необходимо обеспечить надлежащий уровень безопасности функционирования этих банков и свободного доступа клиентов к своим средствам. Проявления вандализма подрывают доверие клиентов к банковской системе, угрожают финансовой стабильности и негативно влияют на имидж Украины на международной арене», – добавила Рожкова.

Она подчеркнула, что как правовое государство, которое сегодня развивает демократию, мы должны обеспечить возможность цивилизованного выхода банков с государственным российским капиталом с нашего рынка.

Напомним, в Киеве 13 марта активисты полностью замуровали центральный вход в здание «Сбербанка», а также нанесли надписи на ролеты, защищающие окна и другой вход в здание. Въезд для инкассаторских машин заблокирован мешками.

Протестующие заявили, что не позволят «Сбербанку» полноценно работать, пока его не закроют.

18 марта в Тернополе активисты также замуровали вход в помещение «Сбербанка», однако отделение заработало через два дня.

21 марта участники «Национального корпуса» заблокировали вход в центральное отделение «Сбербанка России» в Запорожье.