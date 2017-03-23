Поспешных кадровых решений после убийства в центре Киева экс-депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова принимать не следует.

Как передает корреспондент ForUm’а, такое мнение журналистам в кулуарах парламента выразил народный депутат Украины от фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук.

«Кадровые решения должны принимать обосновано после правильно проведенного служебного расследования. Разбрасываться сегодня, скажем так, поспешными отставкам я бы не стал. Сначала нужно сделать анализ того, какая из наших спецслужб должна выполнять какой объем работ. А потом принимать решение, кто проявил себя непрофессионально в этом деле. Я не готов сейчас высказывать кому-либо обвинения», - заявил он.

При этом Тетерук подчеркнул, что Украина в лице Вороненкова потеряла важного свидетеля.

«Только могу подытожить, что мы потеряли важного свидетеля. И наши правоохранительные органы сейчас имеют плохую ситуацию. Но ее нужно расследовать, сделать выводы и выйти из этой ситуации сильнее», - отметил политик.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины заявила, что не осуществляла охрану Вороненкова.

Позже в МВД заявили, что ни Национальная полиция, ни Национальная гвардия также не охраняли убитого.

Как известно, 23 марта экс-депутата Госдумы застрелили в центре Киева.

Убийца Вороненкова, раненый его охранником, умер в больнице.