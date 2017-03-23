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Киевсовет принял решение обратиться к Министерству культуры о переносе памятника командиру Красной Армии Николаю Щорсу.

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, соответствующее обращение должно быть рассмотрено Кабинетом Министров, ведь  постамент является памятником монументального искусства и находится в перечне объектов культурного наследия национального значения, которые занесены в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. И, соответственно, перемещение памятника невозможно без согласования с высшими органами власти.

«Мы должны выполнить закон Украины о декоммунизации, а постамент Щорсу как раз попадает под соответствующий закон. Вместе с тем, памятник действительно уникальный, это первый конный постамент после Второй мировой войны. И необходимо его сохранить должным образом. Памятник часто становится объектом вандализма со стороны радикально настроенных активистов, которые пытаются демонтировать постамент самостоятельно. И в этот понедельник был зафиксирован ужасный акт вандализма - кто-то отпилил лошади правую ногу по колено. И наша с вами задача - не допустить подобного и сохранить памятник для будущих поколений «, - отметил инициатор соответствующего решения, заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопов.

Он также отметил, что памятник будет целесообразно разместить в Музее монументальной пропаганды СССР.

Напомним, в Киеве неизвестные повредили памятник командиру Красной Армии Николаю Щорсу, отпилив часть правой передней ноги лошади.
ForUm

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