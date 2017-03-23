У киллера, который застрелил экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, при себе было служебное удостоверение, сейчас правоохранители проверяют его подлинность. Об этом генпрокурор Юрий Луценко заявил во время брифинга, сообщает УНИАН.

«Его личность проходит проверку, как и его документы. Документы были при нем... По документам – да (гражданин Украины. – Ред.). Сейчас устанавливаем, настоящие ли эти документы», – заявил Луценко.

В то же время генеральный прокурор удивлен тем, что киллер взял с собой документы, идя на преступление, а потому не исключил провокации.

«Я редко встречал киллера, который с собой брал бы служебное удостоверение. А этот взял. Поэтому я и говорю о вероятности новой «визитки Яроша», - отметил Луценко.

«Я предостерегаю вас, что будут вбросы, чтобы увести следствие и общественное мнение от объявленных нами версий», – добавил генпрокурор.

Напомним, 23 марта экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева. Раненые охранник и убийца находятся под охраной в одном из лечебных учреждений Киева.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие рассматривает две версии по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.