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Правительство определило численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу.

Соответствующее распоряжение «Об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объеме расходов для проведения призыва в апреле - мае 2017 года» № 185-р от 22 марта опубликовано на правительственном портале.

Согласно документу, в апреле- мае 2017 года в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования для прохождения срочной военной службы будет отправлено 14 135 человек, из них в ВСУ –9135 человек, Национальную гвардию – 4200 и Государственную специальную службу транспорта –800 человек.

 

 

 

 

 
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