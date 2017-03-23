Бывший депутат Госдумы Российской Федерации Илья Пономарев назвал свою версию причины убийства бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова. Об этом он сказал на брифинге, сообщает 112 Украина.

Пономарев отметил, что к убийству Вороненкова причастны те, кто уже покушался на него ранее.

«Вороненков очень много знал и знал о том, что он является наиболее уязвимым для «путинской» системы... Из-за этого он много нажил врагов, они уже несколько раз покушались на него в России. Моя основная версия, что те, кто за этим стоит, это те самые люди, Олег Феоктистов, бывший и действующий генерал. Я в добавление хочу сказать, что в России в ФСБ есть несколько генералов, у которых есть право прямого звонка президенту РФ Путину. Феоктистов один из этих генералов», - отметил он.

Ранее Пономарев заявлял, что в момент убийства Вороненков шел на встречу с ним.

Напомним, 23 марта экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева. Раненые охранник и убийца находятся под охраной в одном из лечебных учреждений Киева.

В декабре 2016 года он переехал жить вместе с семьей в Киев, получив украинское гражданство.

По собственной инициативе Вороненков дал показания Генеральной прокуратуре Украины по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Вороненкова могли убить как свидетеля контрабанды в структуре ФСБ России.