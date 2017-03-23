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Взрывы в Балаклее: пограничники усилили охрану восточной границы 50

Следствие не рассматривает причину взрывов и пожара на складах Минобороны в Балаклее как попытку скрыть хищения на объекте.

Об этом на брифинге в четверг сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, сообщает Украинская правда.

«Хищение, растрата, другая форма умышленного изъятия имущества из этого арсенала после усиления охраны, а это подразделение в 1000 человек, фактически почти невозможно», - подчеркнул он.

«Оснований говорить, что это попытка скрыть какие-то злоупотребления или потери имущества, нет. Это заходит за пределы любой нормальной логики. Кто бы что не украл, но поставить под угрозу жизни более 35 тыс. человек – это вершина ... я даже не знаю, как это можно квалифицировать», - добавил главный прокурор.

Напомним, ночью 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

По данным ГосЧС, все взрывы происходят на технической территории арсенала, однако наблюдаются единичные случаи разлета осколков.

Ранее Матиос заявил, что причиной взрыва является диверсия. 

Глава Минобороны Степан Полторак сообщил, что пожар продолжается на трети арсенала. Жертв нет.
ForUm

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