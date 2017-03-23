Украинские парламентарии выступают за активизацию переговоров относительно открытия КПВВ «Золотое» в Луганской области. Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе заседания парламента сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Вопрос прав человека, вопрос свободного перемещения граждан Украины находится в центре постоянного внимания работы минских групп, в частности, гуманитарной подгруппы», - подчеркнула Геращенко.

«Конечно, мы все убеждены, что это уродливое явление, как контрольно-пропускные пункты, которые сегодня существуют между оккупированной РФ и боевиками территорией Донбасса и контролированной украинской властью территорией должны исчезнуть с украинской земли, когда мы полностью возобновим контроль над украинско-российской границей. Сегодня у нас 400 км неконтролируемой государственной границы. И именно возобновление границы позволит убрать эти КПВВ и свободно перемещаться гражданам Украины», - добавила она.

В то же время, по словам Геращенко, пока существуют КПВВ, власть должна обеспечить, как можно более быстрое прохождение простыми гражданами этих КПВВ.

По ее словам, вопрос открытия КПВВ «Золотое» уже год блокируется стороной противника, но на самом деле его открытие помогло бы значительно разгрузить другие КПВВ в Донецкой области.

«Мы год ставим вопрос открытия КПВВ «Золотое» в Минске и его блокируют представители отдельных районов Луганской области. И я хочу проинформировать, что неделю назад во время минской платформы, где присутствовал координатор ОБСЕ Тони Фриш, представители украинского парламента из разных фракций дали задание, ОБСЕ в том числе, активизировать эти переговоры и содействовать тому, чтобы КПВВ «Золотое» было открыто уже в этом месяце, как можно скорее. Мы будем выполнять это поручение парламента», - резюмировала она.

Как ранее сообщал ForUm, 31 марта в Луганской области был открыт контрольный пункт въезда-выезда «Золотое». Однако из-за обстрелов он был закрыт в тот же день.