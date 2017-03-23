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Мэр Киева Виталий Кличко вызвал на заседание Киевсовета руководителя коммунальной корпорации «Киевавтодор» Александра Густелева, чтобы тот доложил о происходящем на предприятии. Об этом сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«В СМИ появилась информация об обысках СБУ и Генпрокуратуры на коммунальном предприятии «Киевавтодор». Я вызвал руководителя корпорации Александра Густелева - чтобы мы, в этом зале, получили информацию и объяснения, что вчера там происходило», - отметил Кличко в начале заседания Киевсовета.

Во время доклада руководитель «Киевавтодора» отметил, что указанная на официальном сайте СБУ и растиражированная СМИ информация «в сопровождении ярких фото с кучей наличности и массой печатей и штампов неизвестных компаний» вообще не соответствует действительности».

Густелев также зачитал выводы из протоколов обыска помещений и здания «Киевавтодора».

«Предоставлена, а также в ходе проведения обыска обнаружена тендерная документация, договоры, платежные ведомости, акты выполненных работ. Указанных в постановлении суда вещей или документов (двойная (черная) бухгалтерия, неофициальные печати и штампы, документы с двойной бухгалтерией, бланки с оттисками печатей и т.п.) найдено не было! При обыске отсутствуют – как в кабинете гендиректора, так и в любых других помещениях КК «Киевавтодор» - какие-любо ценности, валюта, деньги, ювелирные изделия, предметы старины и тому подобное. Протокол подписан четырьмя сотрудниками силовых ведомств», - отметил гендиректор «Киевавтодора».

Он заявил, что «вышеуказанных вещей и документов и не могло быть».

«Надеюсь, что в ближайшее время силовые ведомства, которые проводят следственные действия, официально опровергнут вчерашние безосновательные обвинения, признают, что обнародованные фото вообще не имеют отношения к корпорации», - подчеркнул руководитель «Киевавтодора».

После выступления Густелева мэр Кличко заявил, что правоохранительные органы должны дать логическое объяснение разногласий информации в материалах, которые появились в СМИ, и в протоколах правоохранителей.

«Если есть факты, доказательства, - виновных мы покрывать не будем, - заверил он.  - Потому что буквально неделю назад подобная ситуация была на «Киевпасстранс» – тоже обыски, тоже объявлены миллионные убытки, а по факту доказательств не нашли и не привели».

Кличко считает, что СБУ должна провести внутреннее расследование этих инцидентов.

Напомним, 22 марта в СБУ заявили о разоблачении должностных лиц коммунальной корпорации «Киевавтодор» на хищении сотен миллионов гривен.

Позже в «Киевавтодоре» заявили, что на показанных СБУ «впечатляющих» фото после обысков изображены не кабинеты корпорации.
ForUm

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