Президент Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку усилить охрану всех военных объектов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко, комментируя пожар на военных складах в Балаклее.

По его словам, начиная с 3:00 глава Харьковской ОГА Юлия Светличная и министр обороны докладывали Порошенко о ситуации в районе Балаклеи.

Напомним, ночью 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

По данным ГосЧС, все взрывы происходят на технической территории арсенала, однако наблюдаются единичные случаи разлета осколков.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что причиной взрыва является диверсия.