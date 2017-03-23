Президент Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку усилить охрану всех военных объектов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко, комментируя пожар на военных складах в Балаклее.
По его словам, начиная с 3:00 глава Харьковской ОГА Юлия Светличная и министр обороны докладывали Порошенко о ситуации в районе Балаклеи.
Напомним, ночью 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.
По данным ГосЧС, все взрывы происходят на технической территории арсенала, однако наблюдаются единичные случаи разлета осколков.
Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что причиной взрыва является диверсия.
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