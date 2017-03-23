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В связи с пожаром, возникшим сегодня ночью на отдельных площадках базы вооружения, расположенной в городе Балаклея Харьковской области, Государственная пограничная служба Украины усилила охрану восточного участка границы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, силами подразделений регионального управления и резервов ведомства увеличена плотность пограничных нарядов вне пунктов пропуска, усилены меры безопасности в пунктах пропуска, уточнено взаимодействие с ВС Украины, Службой безопасности, ГосЧС, Нацполицией и Нацгвардией.

«В настоящее время обстановка на участках границы в пределах Черниговской, Харьковской, Сумской и Луганской областей контролируется. Все пункты пропуска работают в штатном режиме», – говорится в сообщении.

Государственная пограничная служба Украины просит граждан, в случае выявления признаков провокаций или других подозрительных действий вблизи границы звонить на телефон «Доверие» (044) 527 6363.

Напомним, ночью 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

Сотрудники ГосЧС провели эвакуацию населения из части города Балаклея и близлежащих сел, которые попадают в зону возможного поражения

 
ForUm

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