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Национальное агентство по предотвращению коррупции начинает полную проверку деклараций 11 лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, среди которых 7 народных депутатов Украины. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

«Основанием для проведения полной проверки деклараций стала информация о возможном отражении в декларациях недостоверных сведений, полученных НАПК от физических лиц, общественных организаций и правоохранительных органов», - отмечается в сообщении.

В частности, уполномоченные лица НАПК проверят декларации 7 народных депутатов, прокурора Киевской прокуратуры, военного прокурора сил АТО, бывшего судьи и сотрудника ГосЧС.

Началом осуществления полной проверки декларации является день, следующий за днем ​​принятия соответствующего решения, то есть 23 марта.

В то же время НАПК отказалось проводить полную проверку 20 деклараций по обращениям физических, юридических лиц, средств массовой информации и других источников о возможном отражении в декларациях недостоверных сведений. 
ForUm

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