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Прокуратура Автономной Республики Крым по заявлению народного депутата Украины Мустафы Джемилева начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту препятствования его депутатской деятельности, что заключается в запрете въезда на территорию полуострова Крым сроком на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. 

«Очевидно, что запрет, который осуществлен ​​якобы с целью обеспечения обороноспособности, безопасности общественного порядка и защиты здоровья населения, является безосновательным и противоречит всем нормам международного и национального законодательства», - подчеркнули в прокуратуре.

Такие действия незаконных органов Российской Федерации будут рассмотрены в ходе расследования указанного уголовного производства по статье 351 УК Украины и в дальнейшем – в международных судебных инстанциях.

Как сообщал ForUm, в 2014 году Джемилеву запретили въезд в Россию до 2019 года.

21 января 2016 года в аннексированном Крыму суд заочно арестовал народного депутата Украины, лидера крымских татар Мустафу Джемилева.

 
ForUm

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