Национальный банк Украины с 23 марта вводит санкции в отношении «дочек» российских государственных банков. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



«Руководствуясь пунктом 2 решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 марта 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», правление Национального банка Украины приняло постановление № 25 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украина от 1 октября 2015 № 654», - говорится в сообщении.

Постановление разработано в целях обеспечения реализации санкций, примененных к банкам, указанным в решении СНБО.

Санкциями запрещено осуществлять любые финансовые операции этих банков в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

Напомним, 16 марта Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций в отношении пяти банков с государственным капиталом Российской Федерации.

Санкции сроком на один год будут применены к ПАО «Сбербанк», ОАО «VS Банк», ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ОАО «ВТБ Банк», ОАО «БМ БАНК» в части предотвращения вывода капитала указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.