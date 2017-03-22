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Певица Юлия Самойлова представит Россию на «Евровидении» в 2018 году в том случае, если не попадет в этом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского Первого канала.

«В том случае, если Украина не допускает Юлию Самойлову к участию в «Евровидении», в следующем году, вне зависимости от места проведения конкурса, Россию будет представлять Юлия Самойлова», - сказали в пресс-службе.

Эту информацию также подтвердили в ВГТРК, которая будет принимать решение о представителе России на конкурсе в следующем году.

Как ранее сообщал ForUm, Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию Украины сроком на три года.

Российская певица ранее выступала в аннексированном Крыму.  

 


 
ForUm

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