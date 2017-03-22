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Национальный банк Украины упростил порядок перемещения наличной иностранной валюты через таможенную границу Украины, сообщает пресс-служба НБУ.
 
Регулятор отмечает, во-первых, расширил перечень документов, которые физические лица-резиденты должны предоставлять при таможенном декларировании наличной иностранной валюты, что превышает 10 тыс. евро в эквиваленте. Теперь для подтверждения источников происхождения валютной наличности можно предоставлять не только документы, подтверждающие снятие наличности со счетов в банках (финансовых учреждениях), а также квитанции об осуществлении валютно-обменной операции с этими наличными, если такая операция имела место.
 
Во-вторых, сотрудниками дипломатической службы Украины, которые возвращаются в Украину после завершения долгосрочной загранкомандировки, разрешено ввозить в Украину наличную иностранную валюту в сумме, превышающую 10 тыс. евро в эквиваленте, на основании справки соответствующего дипломатического учреждения.
 
В-третьих, в три раза увеличен срок действия подтверждающих документов, необходимых для таможенного декларирования наличной иностранной валюты (о снятии наличных со счетов и справки зарубежного дипломатического учреждения Украины) - с 30 до 90 календарных дней.
ForUm

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